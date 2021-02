Oscenità sul treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento. Il fatto è successo questa mattina ed è stato reso noto dal presidente di Eav, Umberto de Gregorio. “Le storie che accadono in EAV sono le storie che rappresentano l’ Italia di oggi. Qualcosa di incredibile a volte. Come oggi che un signore compie atti osceni in luogo pubblico (si masturba) sul nostro treno diretto a Sorrento. Una ragazza di nazionalità portoghese filma tutto con il telefonino, e chiama il capotreno”, racconta de Gregorio.

La triste sorpresa

“Il capotreno si rivolge alle forze dell’ordine. Arrivano i carabinieri fermano il maniaco e lo portano in caserma. A questo punto si scopre che questo signore è un nostro dipendente che soffre di problemi di stabilità mentale ma che non è stato dichiarato ancora inidoneo al servizio. Perché ? Questo povero signore, attualmente sospeso dal soldo e dal servizio, gira indisturbato anche nei pressi della nostra sede creando problemi e infastidendo tutti”, ha continuato.