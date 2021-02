Ancora focolaio Covid all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, dove al momento i tamponi positivi sono già dieci. Il reparto interessato è quello di Medicina, dove un’ala risulta adesso chiusa. I positivi si trovano adesso nei Covid Center del territorio, mentre gli altri pazienti spostati in alcune stanze precedentemente sanificate. Un’emergenza che non si verifica per la prima volta nel nosocomio sarnese, dove alcuni degli operatori coinvolti avevano effettuato la prima dose del vaccino.

La catena dei contagi

Intanto si sta provando a ricostruire la catena dei contagi. La prima paziente risultata positiva al tampone è una donna del Napoletano, poi a catena i test hanno dato altri esiti di contagio. Già nei mesi scorsi a Sarno era stato necessario chiudere alcuni reparti per un cluster sviluppato in ospedale.