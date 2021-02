San Valentino a Castellammare di Stabia per per Mario Balotelli che ha trascorso qui il weekend. L’attaccante del Monza ha alloggiato presso un noto hotel della città. Il calciatore ha postato su Instagram un video del lungomare stabiese deserto per l’ordinanza del sindaco Gaetano Cimmino. Non è la prima volta che Balotelli passa dei giorni a Castellammare di Stabia, l’attaccante è molto legato alla città anche da diverse amicizie e alla costiera sorrentina.

Tra la gente

Poi nel pomeriggio, SuperMario è andato in giro per le strade della città, dove si è concesso ad alcuni selfie e conversazioni cordiali con quanti lo hanno riconosciuto. Coperto come tutti da mascherina, infatti, non c’è stato il solito bagno di folla.