Controlli e multe anche in provincia di Napoli, ad Ottaviano. Gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno identificato in piazza Mercato 17 persone a bordo di 7 veicoli sanzionandole per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiche’ circolavano oltre l’orario consentito.

Il party nel lounge bar

Una festa con venti persone in un bar di Napoli. E’ quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante controlli. Nel locale, in piazza San Francesco a Capuana, hanno sorpreso il gruppo numeroso a festeggiare e a consumare alcolici, privi di mascherina. Tutti sono stati multati, compreso il titolare; disposta anche la chiusura del bar per cinque giorni.