I Carabinieri della Stazione di Avellino hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne di Palma Campania, ristretto in comunità terapeutica. Il giovane fermato nella tarda serata di ieri nel capoluogo irpino. Al momento del controllo non ha però opposto alcuna resistenza. L’impressione è che stesse quindi girando in cerca di qualcosa da compiere.

La denuncia

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del trentenne è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 385 del Codice Penale. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.