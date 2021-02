I carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, nel Napoletano hanno denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale un 51enne di Melito di Napoli. L’uomo si è recato al pronto soccorso di Giugliano in preda a una crisi convulsiva. Nell’attesa per essere visitato ha perso le staffe e ha aggredito il medico di turno prima con minacce e poi è passato ai fatti. Il 51enne ha sferrato sulla testa della dottoressa un’asta porta flebo facendola cadere a terra. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri che hanno denunciato l’uomo. La dottoressa – fortunatamente – se la caverà con 7 giorni di riposo.

Frattamaggiore

Altra aggressione, questa volta all’ospedale di Frattamaggiore. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti perché un 17enne aveva aggredito i due infermieri di turno. Il minore aveva una mano ferita e necessitava di cure. Nell’attesa – troppo tempo era trascorso a suo avviso – ha aggredito i 2 professionisti. I carabinieri lo hanno denunciato e affidato ai genitori. La mano del giovane è stata poi medicata.