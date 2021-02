A Poggiomarino, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato due persone nell’ambito di due diverse perquisizioni domiciliari. A casa di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, rinvenuti 350 grammi di marijuana, suddivisi in due buste. Quella con il maggiore quantitativo era occultata tra abiti vecchi, apparentemente dismessi all’interno di una stanza dello stabile. Una seconda busta era poco distante, già aperta per la preparazione delle dosi. Rinvenuto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, 180 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento illecito.

Il secondo arresto

Ancora a Poggiomarino, nell’abitazione di un 21enne, anch’egli già noto, rinvenuti 42 grammi di hashish, occultati in una scatola e riposta sotto un albero natalizio. I militari hanno sequestrato anche un coltello intriso di sostanza stupefacente, utilizzato per la preparazione delle singole dosi, ed il materiale per il confezionamento.