È incalzante l’attività di contrasto agli stupefacenti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Negli ultimi 2 giorni, nell’ambito di servizi di controllo del territorio quotidianamente disposti, i militari hanno eseguito numerosi arresti e sequestri. Un cittadino extracomunitario 26enne controllato in via Roma a San Giuseppe Vesuviano e trovato in possesso di alcune stecchette di hashish. Erano nascoste in un pacchetto di sigarette. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Castello di Cisterna

A Castello di Cisterna, questa volta in Via Leopardi, nel complesso di edilizia popolare “ex lege 219”, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Mariarosaria Rinaldi, 24enne di Marigliano già nota alle ffoo. Durante una perquisizione personale è stata trovata in possesso di 6 dosi di cocaina, 6 di marijuana e 35 di crack. Sottoposta ai domiciliari è ora in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Casalnuovo

A Casalnuovo di Napoli i Carabinieri della locale tenenza hanno sequestrato a carico di ignoti, 38,43 grammi di hashish e 150 di marijuana. Erano infatti occultati all’interno di ambienti comuni del complesso di edilizia popolare “Parco Macello”.