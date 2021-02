Dramma nella centrale piazza Carlo III di Napoli dove ieri mattina una donna è morto mentre era al volante. La donna ha accusato un malore mentre si trova alla guida della sua auto. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti prontamente sul posto. Ad ucciderla, sembrerebbe, un improvviso arresto cardiaco.

I soccorsi

La donna era in auto con un familiare quando ha perso i sensi e si è accasciata improvvisamente sul volante. Un arresto cardiaco fulminante non le ha lasciato scampo, Quando i sanitari del 118 son giunti sul posto, per la donna non c’era già più nulla da fare.