Una insegnante 44enne di Santeramo in Colle, nel Barese, è morta per Covid. Ne dà notizia su Facebook il sindaco Fabrizio Baldassarre. «Oggi è giorno di lutto per la nostra comunità scolastica cittadina, scrive. Ho appena appreso una notizia molto triste dalla dirigente scolastica del primo circolo didattico Hero Paradiso. Maria Lobefaro, 44 anni appena compiuti, docente di sostegno nella primaria della Hero Paradiso, non ha superato la sua battaglia contro il Covid 19. Ed è volata in cielo dopo diversi giorni in rianimazione all’ospedale Perinei».

Addio a Maria

«Maria era una professionista seria e disponibile, costantemente pronta al sorriso e all’accoglienza degli alunni con i quali esercitava la propria delicata missione – prosegue il sindaco nel suo post. Esprimo a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione il cordoglio sincero alla famiglia di Maria e mi stringo con affetto a tutta la comunità scolastica di Santeramo.