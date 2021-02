Sospensione ad horas delle attività dello store Leroy Merlin di traversa Andolfi angolo via Settermini. In seguito ad una nota trasmessa nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 febbraio, dall’UOPC 5 dell’Asl Napoli 3 Sud, nella quale è comunicata la positività al Covid-19 di un dipendente dello store Leroy Merlin di Torre Annunziata, il sindaco Vincenzo Ascione ha ordinato al legale rappresentante di sospendere ad horas l’attività fino a quando non sarà attestata l’avvenuta sanificazione di locali, attrezzature ed arredi. Tutto con successivo invio all’UOPC della documentazione attestante la rispondenza dei requisiti e la puntuale osservanza delle norme di sicurezza previste dalle normative vigenti.

Ancora impennata di contagi sotto al Vesuvio

Un’altra mazzata del Covid a Torre Annunziata, anche adesso nelle aree periferiche. Leroy Merin confina infatti con Boscoreale e la struttura ospita altri megastore e tavole calde. Insomma, nulla di buono dal punto di vista della pandemia nell’area vesuviana. A questo punto, tra quarantena per i contatti prossimi e sanificazione, Leroy Merlin potrebbe riaprire tra uno o due giorni.