“La situazione contagi in Campania non e’ buona”. Lo anticipa il presidente della Regione, Vincenzo De Luca annunciando la consueta diretta social oggi alle ore 14.45. Il governatore annuncia anche “importanti decisioni sulle scuole” e “aggiornamenti e novita’ anche sul fronte della campagna per le vaccinazioni”. Noto è lo scontro del governatore con il commissario Domenico Arcuri in merito alla situazione dei sieri distribuiti in Italia.

L’appuntamento su Facebook

Dunque l’appuntamento su Facebook delle 14,45 diventa ancora più importante per il destino della Campania, in virtù di quanto anticipato dal governatore. Da capire se la Campania si avvia verso la Zona Rossa del Governo, o se invece lo stesso De Luca punterà con restrizioni proprie a fare calare i contagi risaliti di recente.