“Da lunedì si chiudono tutte le scuole”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “Dobbiamo far fronte alle varianti che si sono presentate e perché dobbiamo completare le vaccinazioni al personale scolastico. Non dobbiamo – incalza De Luca – aspettare epidemia diffusa di Covid anche tra i ragazzi di 10, 15, 18 anni, con buona pace di qualche comitato sempre pronto a fare ricorsi ai Tribunali amministrativi”.

“Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico e poi parleremo di riapertura”. Dice Vincenzo De Luca, in diretta Fb. “Per il personale scolastico abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila unita’, ad oggi 28mila persone sono vaccinate – ha detto – di Astrazeneca abbiamo 142mila dosi a febbraio e 164mila a marzo dunque abbiamo possibilita’ di completare la vaccinazione del personale scolastico per marzo”.