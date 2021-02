Sono a Parma in attesa di poter vedere la salma di Raffaele Cutolo, la moglie del boss della Nco Immacolata Iacone e la figlia Denise Cutolo. Le due donne si sono recate sul posto subito dopo aver appreso della morte di Cutolo, ieri sera nell’ospedale di Parma. La visione della salma non è ancora possibile in quanto non è ancora intervenuto in merito il pm. Potrebbe inoltre decidere di far svolgere l’autopsia o un esame esterno del cadavere.

Il ritorno a Ottaviano

Al termine degli accertamenti medico-legali, la salma sarà liberata e a disposizione dei familiari, che dovrebbero riportare il corpo a Ottaviano, in provincia di Napoli, città natale di Raffaele Cutolo e nella quale vivono moglie e figlia.