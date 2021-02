Lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza è quanto l’ufficio tecnico del Comune di Pompei ha ordinato ai proprietari di un palazzo di via Duca D’Aosta. L’ordinanza a seguito di un sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco di Castellammare di Stabia. Nei giorni scorsi hanno segnalato il pericolo di distaccamento di intonaci e calcinacci dai terrazzini dell’edificio. Ai nove proprietari dello stabile è stato quindi intimato di procedere a lavori urgenti di messa in sicurezza.

Cantiere aperto

Hanno infatti la responsabilità di tutelare l’incolumità dei passanti. Nel corso del sopralluogo, i pompieri hanno segnalato la necessità di predisporre protezioni in tutta l’area, inibire il transito pedonale e l’accesso ai balconi del palazzo fino al termine dei lavori. Le opere dovranno essere terminate in 15 giorni.