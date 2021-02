Gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19: prorogata a Torre Annunziata l’ordinanza che disciplina l’accesso agli uffici comunali. Fino 5 marzo 2021 (salvo eventuali proroghe), l’accesso al pubblico presso gli uffici dell’ente sara’ dunque limitato esclusivamente, previo appuntamento telefonico, ad una singola persona, che dovra’ presentare istanze o procedure per le quali dirigenti e funzionari ritengano indispensabile l’illustrazione in presenza.

Il sindaco

”Ogni altra richiesta o presentazione di pratica, si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa del sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione. Dovrà quindi essere prodotta unicamente in via telematica”.