Ancora un decesso a causa del Covid-19 all’ospedale San Pio. Si tratta di un 79enne di Pomigliano d’Arco. 41 sono i pazienti positivi ricoverati nei reparti Covid. 37 sanniti e 4 di altre province. Due i pazienti sanniti guariti dal coronavirus e dimessi. Ancora una vittima dell’area vesuviana fuori provincia, ricoverata nelle settimane in cui non c’erano più posti disponibili a Napoli.

Dei 41 sono 4 i sanniti ricoverati in terapia intensiva, 10 sanniti in pneumologia/sub intensiva; 21 in malattie infettive (17 sanniti e 4 di altre province); 5 sanniti in medicina d’urgenza sub intensiva area covid ed 1 sannita in area isolamento covid dedicata del pronto soccorso.