Stabile la curva dei contagi in Campania. Il virus fa registrare oggi 1.658 positivi su 20.254 tamponi effettuati, 19 in meno di ieri con 639 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l’8,18% dei test, poco più di ieri quando l’indice di contagio era all’8,02%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.328 sono asintomatici e solo 115 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.