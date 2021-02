Sono 1.677 i positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 172 identificati da test antigenici rapidi, su 20.893 tamponi effettuati, 3.238 dei quali antigenici. L’Unita’ di crisi regionale segnala che, dei positivi, 117 sono sintomatici, mentre i restanti 1.388 non presentano sintomi. Sono 11 i decessi, di cui 9 avvenuti nelle ultime 48 ore e due in precedenza, ma registrati ieri, per un totale di 4.106 dall’inizio della pandemia. Sono 543 i guariti nelle ultime 24 ore, 177mila quelli complessivi. Il numero totale dei positivi raggiunge quota 251.458 su 2.774.505 test effettuati, tra tamponi e antigenici.

