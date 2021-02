Sono 1.603, di cui 79 sintomatici, i nuovi positivi al Covid rilevati in Campania, su 19.987 test processati. L’incidenza contagi/tamponi si attesta all’8,07%, in calo rispetto all’8,57 di ieri. Sette le nuove vittime (il totale e’ di 4.006 dall’inizio dell’epidemia), 686 i guariti. L’occupazione delle terapie intensive – informa il bollettino giornaliero dell’Unita’ di crisi – sale a 111 posti (+7 da ieri) mentre quella delle degenze e’ di 1.322 posti, meno 34 in un giorno.

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 1.603 (di cui 162 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 1.362

Sintomatici: 79

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 19.987 (di cui 3.116 antigenici)

Totale positivi: 242.916 (di cui 3.065 antigenici)

Totale tamponi: 2.669.884 (di cui 63.288 antigenici)​

​Deceduti: 7 (*)​

Totale deceduti: 4.006

Guariti: 686

Totale guariti: 169.916

* 6 deceduti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656, occupati 111

Posti letto di degenza disponibili: 3.160, occupati 1.322 (**)

** Posti letto Covid e Offerta privata.