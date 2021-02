Quattro regioni rischiano di passare in fascia arancione e due in zona rossa. Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio disponibile, quello della settimana scorsa a rischio delle restrizioni maggiori sono Abruzzo e Umbria, con il primo che aveva un Rt nel limite inferiore di 1.11 e un rischio moderato ma con un’alta possibilita’ di progressione all’alto e la seconda con un Rt nel limite inferiore a 1.12 e un rischio alto. Sono invece Basilicata, Lombardia, Marche e Piemonte che rischiano di entrare in zona arancione. In bilico tra il giallo e l’arancione ci sono invece Friuli Venezia Giulia, Lazio e Puglia.

La Campania

La Campania, invece, almeno per la prossima settimana dovrebbe mantenere lo status di Arancione, nonostante l’aumento di casi degli ultimi giorni. Numeri che però porterebbero al quasi certo passaggio in Zona Rossa tra una settimana se non dovessero attenuarsi nei prossimi giorni.