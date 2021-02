Giornata nera in Irpinia ieri per il Coronavirus. Deceduta ieri sera, infatti, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente 85enne di Mercogliano. La donna era ricoverata dal 29 gennaio scorso. Si tratta della terza vittima del Covid-19 che si registra in giornata nell’azienda ospedaliera avellinese.

Gli altri

In mattinata sono deceduti un 90enne di San Martino Valle Caudina, ricoverato dal 20 gennaio e un 54enne statunitense. L’uomo arrivato a Napoli come turista e ricoverato il 4 gennaio scorso e dunque ha trovato la morte in Campania.