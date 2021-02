L’Azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento ha invece reso noti i seguenti dati, relativi alla giornata di oggi: 2 decessi tra i pazienti ricoverati con il virus (una 78enne di Benevento e un 73enne di Terzigno, comune in provincia di Napoli) e 2 dimissioni di pazienti sanniti non più positivi.

I contagiati attualmente ricoverati nei vari reparti sono 40 (ieri 38), dei quali 32 sono sanniti, come di seguito suddivisi:

terapia intensiva 8 (ieri 7) di cui 6 sanniti;

pneumologia/terapia subintensiva 11 (ieri 12) di cui 9 sanniti;

malattie infettive 10 (ieri 11) di cui 7 sanniti;

medicina d’urgenza 5 (ieri 7) di cui 5 sanniti;

isolamento in pronto soccorso 6 (ieri 1) di cui 5 sanniti.

Il “San Pio” ha pure reso noto che i pazienti positivi finora deceduti sono stati 215 (solo 24 dei quali morti nella prima ondata, cioè, entro Giugno 2020) su complessivi 887 casi trattati da Febbraio 2020, 424 invece i guariti. Da Febbraio 2020, sono stati 683 i pazienti accertati come positivi in ospedale, 501 dei quali con residenza in provincia di Benevento.