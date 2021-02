Michelina Petretta lavorava nel reparto di medicina d’urgenza e ha combattuto come una guerriera contro questo terribile virus che ha già stroncato tante vite tra il personale sanitario. Lei era ancora di più in prima linea in questa emergenza pandemica. Lascia il marito e una figlia, aveva appena 52 anni. Era originaria di piazza Mercato a Napoli. I funerali si sono svolti nei giorni scorsi nella città partenopea.

Il contagio

Ha contratto il coronavirus dopo le festività natalizie e da metà gennaio era ricoverata nel centro covid del Cardarelli. Le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate con il passare delle settimane. Michelina è stata intubata fino al tragico epilogo delle scorse ore. Era iscritta all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli. Ancora increduli i colleghi.