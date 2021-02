«È da premettere che da un paio di giorni non riceviamo comunicazioni di nuovi positivi sul nostro territorio, sicuramente ci sono casi poiché i soggetti hanno interpellato direttamente il sottoscritto. Ho richiesto d’urgenza stamattina al Dipartimento l’invio del report che mi sarà trasmesso domani mattina. Gli alunni positivi accertati (anche per loro manca ancora la comunicazione ufficiale) sono due: 1 capoluogo ed 1 scuola media. Le dirigenti hanno attivato il protocollo anticovid così come previsto dalle norme in materia sanitaria». Ad annunciarlo è il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri che conferma i contagi da Covid nelle scuole.

Le rassicurazioni del primo cittadino

Il primo cittadino continua: «Comprendo la tensione, la paura ma al momento non sussistono i presupposti per una chiusura degli istituti. Sarà mia cura come ho sempre fatto aggiornarvi con dati ufficiali e prendermi le responsabilità se dovessero nascere i presupposti per emanare provvedimenti restrittivi».