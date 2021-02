“Mi son messo alle spalle anche questo maledetto virus. Ora immediatamente in campo per combatterlo per la mia comunità”. Con queste poche parole il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha annunciato attraverso i social la sua guarigione dal Covid. Una frase su Facebook, così come aveva fatto per dire di essere positivo al Coronavirus qualche settimana fa. Adesso il primo cittadino potrà riprendere a lavorare tra la gente, nel suo ufficio. Tra l’altro tutto già sanificato nei giorni scorsi.

Il piccolo cluster

Un piccolo focolaio quello al Comune di Terzigno che ha coinvolto anche esponenti della maggioranza e della minoranza. Per fortuna nessuno ha avuto conseguenze importanti a causa del maledetto Virus. Dopo la fascia tricolore, dunque, adesso si attende la guarigione degli altri rappresentanti politici cittadini.