Si infoltisce la lista di decessi in Irpinia a causa del Coronavirus. È deceduta nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino una paziente di 67 anni di Avella. Residente nel Mandamento, ma la vittima era dell’area Nolana. La donna era ricoverata dal 15 gennaio e il 27 gennaio il trasferimento in terapia intensiva.

Il bilancio

Sono sette le vittime da inizio febbraio per il Covid-19 in provincia di Avellino. Al Covid Hospital dell’azienda ospedaliera “Moscati” risultano ricoverati 39 pazienti, 7 dei quali son in terapia intensiva.