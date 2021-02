Altri due anziani positivi al Covid-19 sono deceduti all’Ospedale San Pio. Si tratta di un 79enne di Montesarchio e di un 80enne di Pomigliano d’Arco (NA). I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 207 su complessivi 854 trattati (sospetti 204 e accertati 650) dal mese di febbraio presso l’Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 399.

Il bilancio

Dei 650 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l’Area Covid dedicata, 480 sono residenti nella provincia di Benevento. Tre i pazienti sanniti dimessi dall’Ospedale San Pio dopo essere guariti dal Covid-19 Cinque sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (4 sanniti ed 1 di altra provincia); 12 sanniti in pneumologia/sub intensiva; 14 in malattie infettive (11 sanniti e 3 di altre province); 7 sanniti in medicina d’urgenza/sub intensiva area covid.