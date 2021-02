Due decessi per Coronavirus in Irpinia. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino sono morti un 87enne di Flumeri (Avellino), ricoverato in Terapia Sub-Intensiva, e un 76enne di Polla (Salerno). Oggi, intanto, è finalmente dimesso un paziente di 75 anni irpino, di Grottaminarda, ricoverato in Area Covid dal 25 dicembre 2020.

Il bilancio

Nel presidio “Frangipane” risultano ricoverati 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 19 in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub-Intensiva.