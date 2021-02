Tre vittime in una sola giornata anche ieri per il Coronavirus in provincia di Avellino. Sono decedute nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati del capoluogo irpino, due pazienti. Una 95enne di Atripalda (Avellino), ricoverata dal 17 febbraio, e pure una 66enne di La Spezia, ricoverata dal 16 febbraio.

Vittima di Pagani

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino è morto un 81enne di Pagani ricoverato in Terapia Intensiva. In quest’ultimo nosocomio non ci sono più pazienti affetti dal Covid-19 ricoverati in Terapia Intensiva.