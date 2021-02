BERGAMO – Ennessima disfatta azzurra. Sarà la Dea ad affrontare la Juventus nella prossima finale di coppa italia. La squadra di Rino Gattuso fallisce anche questo appuntamento, dopo la supercoppa italiana persa contro i bianconeri. Una brutta sconfitta dal sapore ancora piu’ amaro visti gli ultimi risultati sia in campionato che nelle coppe. Vittoria meritata dall’Atalanta e, meritatamente conseguita dal Gasp, che punta sul giovane Pessina insieme all’ormai consolidato Duvan.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

OSPINA 6 – Sarebbe un’insufficienza perche’ se incassi tre reti non puo’ essere altrimenti ma esce bene su due palle goal, dell’Atalanta, sventate sul finale.

DI LORENZO 5 – Difficile tenere Gosens che riesce sempre a soprenderlo. Poca pressione sulla fase offensiva, male tutta la difesa.

RRAHMANI 4,5 – Poco meglio del suo compagno di reparto ma sembra non riuscire a reggere la pressione di una grande squadra come l’Atalanta.

MAKSIMOVIC 4 – Un disastro e’ a dir poco. Responsabile piu’ degli altri sulle reti dell’Atalanta. Non chiude e nemmeno ci prova, soprattutto su Zapata sull’1-0. Si lascia sorprendere sul veloce scambio che porta ad entrambe le reti di Pessina.

HYSAJ 4,5 – Comprovata partecipazione negativa sua e di tutta la retroguardia. Esce per infortunio poco prima dell’intervallo, rifiutando anche il saluto del compagno all’uscita (Dal 40′ Mario Rui 5 – Un piccolo guizzo di aria nuova che si affievolisce in men che non si dica. Non influisce ne’ incide).

Elmas 5 – Si adegua alla prestazione della squadra e difficilmente riesce ad affermarsi e ad andare controcorrente (Dal 46′ Politano 6 – Meglio dei suoi compagni di reparto. Entra e prova a dare brio nel primo quarto d’ora poi solo Atalanta).

Bakayoko 5 – Il gioco della Dea è troppo veloce per il mediano, straripante, che non riesce mai ad arginare Pessina (Dal 64′ Demme 5 – Entra nel momento migliore per gli azzurri ed anche lui, come Politano, cerca di fare il suo ma si lascia travolgere da Pessina).

Zielinski 5,5 – Piu’ offensivo stasera che a guardia della difesa. Deve cercare di tenere alta la squadra fraseggiando tra le linee. Riesce con qualche tiro ad allarmare la squadra ma niente da fare (Dal 64′ Lobotka S.V. – Non si vede praticamente mai).

Lozano 6,5 – Si conferma la vera anima di questa squadra. E’ l’unico a tenere i difensori atalalantini alti ed in guardia ma da solo nulla puo’. Ossigeno e meriti tutti per lui.

Osimhen 5 – Non in condizione e non riesce ad incidere. Sbaglia un goal praticamente fatto, impreciso. Da rivedere (Dal 79′ Petagna S.V.).

Insigne 5 – Prova nel primo tempo tre tiri ambiziosi che tali restano. Poi il nulla, disorientato. Capitano dove sei?

All.Gennaro Gattuso 4,5 – Continua la scia di risultati negativi sia in campionato che nelle coppe. Napoli spaesato, non ha un gioco ben definito, subisce gol ed organizzazione difensiva da tre in pagella.

Fonte foto: Zazoom