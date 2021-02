“A seguito della accertata positività al covid di un dipendente comunale – a cui formuliamo auguri di cuore per una pronta guarigione – ho disposto che lunedì gli uffici del Comune siti in piazza Elena d’Aosta restino chiusi per la necessaria sanificazione degli ambienti”. Ad annunciarlo sui social è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

L’appello del sindaco

Il primo cittadino continua: “È fin troppo evidente che la circolazione del virus è nuovamente su livelli sostenuti. Per cui vi raccomando la massima prudenza ed attenzione, adottando tutte le misure già note per evitare il diffondersi del contagio”.