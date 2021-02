Scuole chiuse da mercoledì 17 febbraio a domenica 28 febbraio a Nola, in provincia di Napoli. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Minieri che ieri ha firmato un’ordinanza con cui si dispone la sospensione delle attività educative in presenza. Oltre che dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private.

A Pomigliano

Anche a Pomigliano d’Arco il sindaco Gianluca Del Mastro ha firmato un’analoga ordinanza che sospende le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi per l’infanzia dal 17 al 20 febbraio.