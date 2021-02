Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha emanato un’ordinanza che stabilisce, dal 17 febbraio al 2 marzo 2021, quanto segue.

sospensione dell’attività didattica in presenza di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio di Torre Annunziata, e dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni).

Scuole

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori. O in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, così come previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Negozi, mercati e strade