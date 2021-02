Oggi 144 contagiati, ieri 93, nelle 48 ore precedenti erano stati 102. Castellammare di Stabia e’ una bomba virale che ogni giorno viaggia intorno ai cento contagiati dal Coronavirus. Con 472 tamponi lavorati e 144 contagiati, e’ del 30,50% la percentuale di contagiati calcolata oggi. Elevata l’incidenza del contagio anche tra i giovanissimi, nonostante la chiusura delle scuole del territorio.

I più piccoli

Tra i nuovi contagiati comunicati oggi dall’Asl Napoli 3 Sud al Comune di Castellammare di Stabia, ci sono 33 minorenni. Ventidue bambini tra i 2 ed gli 9 anni e undici ragazzi tra i 10 e i 16 anni. La citta’ confina con Torre Annunziata, che agli inizi del mese e’ stata dichiarata “zona rossa” e anche con altri comuni del Vesuviano che registrano elevate percentuali di contagio, come Sant’Antonio Abate e Gragnano. Fino allo scorso weekend, il lungomare era affollato da migliaia di cittadini richiamati da tutti i paesi limitrofi per la passeggiata in villa comunale, che hanno creato affollamenti pericolosi per la diffusione del virus.

Il sindaco

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, e’ corso ai ripari chiudendo la Villa comunale nei weekend e nei giorni di San Valentino e del Carnevale. Ma l’indice del contagio continua a salire. Tutti i quartieri della citta’ contano famiglie intere di contagiati e di tanto in tanto si vedono saracinesche abbassate, e settimane di chiusura degli esercizi commerciali, dovute all’improvvisa scoperta della diffusione del Coronavirus tra i titolari dei negozi. Panifici, salumerie, fiorai, bar, tabaccherie, non si salva nessuno.