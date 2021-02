Altre cinque classi di scuola media e primaria poste in quarantena a Torre del Greco. E’ accaduto all’istituto comprensivo Angioletti, gia’ interessato la settimana scorsa da casi di positivita’ al Covid-19. In quel caso erano alunni di quattro sezioni della scuola materna Padri Redentoristi. Stando alla comunicazione firmata dalla dirigente scolastica Rosaria La Priore e indirizzata ai docenti e genitori degli alunni interessati, le cinque classi appartengono alla sede centrale di via Giovanni XXII. Riguardano la scuola media (tre le sezioni interessate) e al plesso Minnitti dove si trova la scuola primaria (due sezioni).

Docenti e alunni

Per gli alunni e i docenti interessati, disposta la collocazione in quarantena obbligatoria per due settimane. ”Trascorsi i giorni di quarantena indicati dal Dipartimento di prevenzione di Torre del Greco, scrive Rosaria La Priore. Gli alunni delle classi interessate potranno rientrare regolarmente a scuola (senza alcuna giustifica in quanto posti in quarantena). Si precisa che, come si evince dalla comunicazione Asl, un’eventuale volontaria effettuazione del tampone naso-faringeo puo’ essere fatta a partire dal decimo giorno dall’ultimo contatto con il caso positivo”.