Una coppia di coniugi investita all’uscita di un negozio. E’ accaduto ad Atripalda, in via Manfredi. Grave la donna, una signora di 54 anni che ha riportato fratture agli arti inferiori. Lievi ferite per il marito. Alla guida della vettura un uomo che si è immediatamente fermato per prestare aiuto ai due coniugi.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino. La polizia municipale sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è arrivata in ospedale in codice rosso ma dovrebbe riuscire a salvarsi.