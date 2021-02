I carabinieri della stazione Vomero Arenella, insieme a quelli del NAS e del NIL di Napoli hanno sanzionato amministrativamente la titolare di una caffetteria di Via Miranda. All’interno dell’attività un locale abusivo utilizzato come deposito, in gravi condizioni igienico sanitarie. Tra i dipendenti anche un lavoratore in nero.

Paninoteca

Ancora in via Miranda, una paninoteca sanzionata per gravi carenze igienico sanitarie e per l’assenza di permesso per la vendita di bevande. Entrambi il locali multati per complessivi 12600 euro. Adesso per riaprire dovranno adeguarsi interamente alle disposizioni sanitarie, altrimenti la chiusura dei locali diventerà permanente.