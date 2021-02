A soli 16 anni, Claudia Ardolino, classe 2004, da Cimitile nell’agro nolano, accede alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. La giovanissima, ex allieva del Liceo Classico Statale Carducci di Nola, ha superato il concorso (9,9/10 in Cultura generale) ed è stata ammessa di diritto nel Primo Corso del liceo classico. La classe per l’anno scolastico 2020/2021 è composta da solo 18 allievi. Per lei si sono aperte le porte dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, uno dei più prestigiosi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo.

L’alunna

Alunna meritevole, Claudia si è distinta sin da quando ha iniziato il suo percorso scolastico, conseguendo il massimo dei voti nella scuola primaria “Fratelli Mercogliano”. Poi nel triennio della scuola media “Carlo Guadagni” di Cimitile, fino al Ginnasio di Nola. La studentessa cimitilese dopo tante rinunce, ore di studio e preparazione atletica, ha sostenuto prima la prova di cultura generale. Qui ha affrontato una banca dati di 10 mila domande sul programma di tutte le materie del Ginnasio. E dopo essere sottoposta a visite mediche ed accertamenti attitudinali, ha effettuato le prove ginniche, che ha superato brillantemente -Tutto le ha permesso di guadagnare un posto di assoluto rilievo nella graduatoria di circa 600 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Il liceo

Oggi sta frequentando il triennio conclusivo del liceo nella scuola immersa nel parco delle Cascine a Firenze che, attraverso una valida preparazione culturale, sociale e un pregevole senso civico, ha lo scopo di formare buoni cittadini, donandogli una solida base fatta di valori quali la solidarietà, l’amicizia, lo spirito di gruppo e la sana competizione, affinché si possano distinguere nel loro futuro sia nell’eventuale prosieguo della vita militare che nell’ambito civile.

La cerimonia

Ieri​ a Firenze c’è stata la solenne cerimonia della consegna dello spadino e Claudia ed i suoi nuovi 37 compagni del Primo Corso sono entrati ufficialmente nelle fila della scuola.

Non ci resta che augurare a Claudia: “Per scientiam ad astra”, che è anche il motto della sua nuova scuola.”