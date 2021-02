Doveva andare a lavorare, ma è scomparso nel nulla da più di 24 ore. Denunciato il caso di un operatore scolastico di cui si sono perse le tracce già ieri mattina. Cresce la preoccupazione della sua famiglia che si è rivolta alle forze dell’ordine. Ciro Apuzzo, 53 anni, è uscito di casa con la sua auto, una Fiat Punto, per andare a scuola in un istituto di Roccapiemonte. Ma nell’istituto non è mai arrivato.

La descrizione

La nuora ha lanciato ieri un appello disperato su Fb. “Non riusciamo a trovare mio suocero, questa mattina doveva andare a lavoro, ma non si è mai recato nel plesso”. Poi descrive i suoi abiti per aiutare i testimoni a riconoscerlo: “Indossa un pantalone di tuta blu con strisce laterali, felpa nera, giubbotto grigio, ha una Punto vecchio modello grigia targata CE451PJ. Ciro Apuzzo di anni 53 residente a Trecase. Per chiunque l’avesse visto mi può avvisare cortesemente 3428397604 vi chiedo di condividere in ogni gruppo possibile”.