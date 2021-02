Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore. Fermi dalle 9 alle 13 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri (Mobilita’ Tpl). Cosi’ in una nota dell’Ente autonomo Volturno. Nella stessa giornata di lunedi’ e nella stessa fascia oraria, è stato proclamato uno sciopero aziendale da parte della Cisl. Oggetto il non equo trattamento per i lavoratori della circolazione come Capi Stazione e personale di Gestione e dell’ufficio Gtr. Lo sciopero interesserà le linee della rete ferroviaria e i servizi automobilistici dell’Eav.

Le informazioni

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito eavsrl.it alla sezione “Scioperi”, dove e’ possibile consultare gli orari delle ultime partenze prima dello sciopero. E anche quelli relativi alle prime partenze dopo l’azione di sciopero, al numero verde 800 211 388 ed alla chat della pagina facebook Eav.