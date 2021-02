Vi ricordate le “Spice Girls’”? Le Spice Girls sono una girl band britannica formatasi nel 1994 a Londra. Le 5 componenti, Melanie Brown, Emma Bunton, Victoria Adams, Geri Halliwéll e Melanie Chisholm hanno debuttato nel 1996 con il singolo Wannabe che resta in classifica per ben 7 settimane e si piazza al primo posto nelle classifiche di 37 Paesi, da questo momento in poi, dopo appena due anni dalla loro formazione, le 5 ragazze britanniche raggiungo un successo planetario ,che si conferma con le oltre 31 milioni di copie vendute del loro primo album “Spice”, record tutt’ora imbattuto per una band femminile.

Sapete che fine hanno fatto le iconiche cantanti pop che hanno spopolato negli anni 90? Partiamo dalla “Posh girl” ovvero dalla più modaiola e chic, fortemente attratta dal mondo della moda da sempre.

Victoria Adams

Victoria, una volta scioltasi la band ha seguito la sua passione per il mondo della moda, vantando collaborazioni con Marc Jacobs e Armani, e nel 2006 ha dato vita ad un suo brand, ma Victoria ha dato anche spazio alla sua vita privata, sposa nel 1999 il calciatore David Beckham dal quale ha 4 figli!

Emma Bunton

Emma, ovvero la baby spice, soprannominata così per il suo aspetto un po’ fanciullesco misto a una sensualità da lolita, dopo l’uscita dalle Spice si cimenta in una carriera da solista, ottenendo un grande successo con il brano ´MAybe’ uscito nel 2004. Oggi Emma si diletta nella conduzione radiofonica ed è mamma di due bambini!

Geri Halliwell

Geri era “ginger spice” ed è di certo considerata la più sexy della band, anche Geri dopo l’uscita dal gruppo inizia la sua carriera da solista, la ricorderete sicuramente interpretare “Mi chico latino”, “Look at me” e la cover delle Weather girls “Its raining man” diventato poi la colonna sonora del film Il diario di Bridget Jones’, i suoi singoli di maggior successo. Ha venduto in totale 90 milioni di dischi. Ultimissime indiscrezioni sulla sua vita privata rivelano di una sua seconda gravidanza, dopo la bimba avuta nel 2006 dallo scrittore Sasha Gervasi .

Melanie Brown

Melanie, o meglio conosciuta come “scary spice” è così soprannominata per il suo carattere decisamente esuberante, anche Melanie nel 2000 pubblicò il suo primo album da solista intitolato «hot» ma l’album ed i successivi singoli non ebbero il successo sperato e Melanie abbandona il mondo della musica inizia a lavorare prevalentemente come conduttrice tv.

Nel 2006 però fa parlare molto di se per le sue vicende sentimentali, infatti la sua relazione con Eddie Murphy dal quale rimane incinta la mette al centro dell’interesse ´gossipparo’ di molti rotocalchi, portandola ad occupare la copertina di sky magazine nel 2000.

Melanie Chisholm

Melanie, detta anche ‘sporty spice’, in quanto la più sportiva del gruppo, era considerata anche la più dotata vocalmente delle 5 ragazze, infatti inizia la sua carriera da solista con un brano che di sicuro ricorderete ´WHen you ´ re gone ´ in duetto con Brian Adams ,a seguito del singolo esce il suo primo album ´Northern star’ nel 1999.

La cantante ha continuato a cantare ed a pubblicare album e singoli, l’ultimo risale al 2 ottobre 2020 anno in cui esce ´Mélanie C’, dove sono raccolti tutti i singoli pubblicati nel 2020.