Lezioni in presenza sospese da domani e fino al 14 marzo, tranne nelle Scuole dell’Infanzia e per i diversamente abili. E ancora, parchi chiusi il pomeriggio e divieto di stazionamento in alcune strade della movida nei fine settimana. Cosi’ il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, riassume nella video diretta su facebook i contenuti dell’ordinanza che si appresta a firmare tra poche ore per arginare il covid. A preoccupare e’ la variante inglese, il pericolo che possa diffondersi soprattutto nelle scuole.

La Dad

Da domani dunque le lezioni in presenza saranno sospese in tutte le scuole primarie e secondarie del territorio, fatta salva l’eccezione per i diversamente abili o affetti da disturbi dello spettro autistico che potranno continuare a recarsi in classe. Per gli alunni verra’ attivata la modalita’ della didattica a distanza. Resteranno regolarmente aperte le Scuole dell’Infanzia da 0 a 6 anni.

I parchi

I parchi cittadini saranno chiusi il pomeriggio dalle 14.00 e, qualora dovessero verificarsi assembramenti, anche la mattina. Parchi chiusi anche il sabato e la domenica dalle 11.00 in poi. Altro capitolo, la movida. Il sindaco vieta lo stazionamento dalle 19.00 alle 22.00 nei week end in alcune strade della movida dove insistono pub e ristoranti, frequentati dai giovanissimi soprattutto nei fine settimana ovvero nei perimetri compresi tra via Moro, via San Giorgio Vecchio e Beata Maria della Passione, tra piazza G.Bruno, via Pittore e via S.Giorgio Vecchio, nell’area compresa tra via Salvatore Di Giacomo, Via Manzoni, via Carducci e via Salvator Rosa e piazza Trieste e Trento.

L’ordinanza

”Sara’ possibile transitare ed usufruire delle attivita’ commerciali presenti in queste zone, senza stazionarvi piu’ del dovuto” spiega il sindaco. ”Dobbiamo aumentare l’attenzione e moltiplicare l’impegno per il rispetto di tutte le misure di sicurezza e i provvedimenti restrittivi se vogliamo uscire da questa maledetta pandemia”. Un ringraziamento il sindaco lo rivolge alla Polizia Municipale per il lavoro assiduo che sta svolgendo in questi giorni.