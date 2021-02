Va a fuoco la casa, muore un inquilino. È accaduto durante la notte a Monteforte Irpino. I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle 2, sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via Nazionale per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un’abitazione del posto. All’interno della casa, due persone di nazionalità rumena. Uno è ustionato e trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale Moscati di Avellino, mentre l’altro uomo di 51 anni rinvenuto privo di vita.

Il ferito

Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente. Indagini in corso per fare piena luce sull’accaduto. Nulla da fare per il 51enne romeno, senza fissa dimora, trovato morto carbonizzato sui resti di un letto. Il rogo, la cui natura stando ai primi rilievi sarebbe accidentale, è domato dai Vigili del Fuoco. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo stabile è sotto sequestro e la salma è traslata all’obitorio del “Moscati” di Avellino.