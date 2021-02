Per evitare il rischio di assembramenti negli spazi pubblici nel periodo di Carnevale. Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, dispone con un’ordinanza la chiusura della Villa comunale e dei parchi pubblici. Inoltre il divieto di stazionamento nel piazzale Brunelleschi fatto salvo il transito pedonale vicino ai fabbricati, nelle aree pedonali di piazza Poli e piazzale De Lauzieres. Il provvedimento entrerà in vigore dalla mezzanotte del 13 febbraio e avrà efficacia fino al 16 febbraio.

I divieti

Inoltre, sarà vietato stazionare in tutta l’area del Granatello. Qui la Polizia Municipale, laddove necessario, potrà impedire il transito ai veicoli. Salvo a chi è in possesso di permesso all’area portuale, ai dipendenti del Centro di ricerche Enea e ai titolari di attività commerciali. Per i titolari di bar e alimentari c’è il divieto di effettuare consegne con asporto dopo le 21.30 mentre a partire dalle 22.00 avranno l’obbligo di spegnere le insegne luminose degli esercizi commerciali e proseguire l’attività di consegna a domicilio a porte chiuse. Per i trasgressori è prevista una sanzione che oscilla dai 100 ai 400 euro.