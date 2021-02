Altra morte bianca, stavolta a Portici dove in via De Lauzieres un operaio ha perso la vita precipitando da una impalcatura. La vittima, V.C. 54enne di Giugliano, era al lavoro presso un edificio privato, quando per motivi ancora al vaglio degli inquirenti è caduto. L’altezza dell’impalcatura da cui stava eseguendo gli interventi non gli ha lasciato scampo, decretandone la morte.

La dinamica

Secondo quanto si apprende a cedere sia stata proprio la struttura montata per raggiungere la facciata esterna del palazzo oggetto dei lavori. Al momento sono ancora in corso gli accertamenti della polizia e degli agenti della Municipale.