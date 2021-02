Fiamme e fumo nero e denso visibile da chilometri in tutta l’area Nord di Napoli. Incendio alla fabbrica di prodotti chimici D’Amato, nella zona industriale di Arzano, grosso centro dell’hinterland del capoluogo campano. Sul posto i vigili del fuoco. L’incendio e’ scoppiato in un deposito di prodotti industriali e casalinghi. A lavoro 4 squadre di Napoli e Afragola. Evacuati due edifici limitrofi. Secondo quanto si e’ appreso, le fiamme sarabbero al momento sotto controllo.

Pompieri in azione

Le fiamme nella zona industriale in una traversa di via D’Amato. Completamente distrutta la Azzurra Detersivi, mentre restano isolate le abitazioni adiacenti a causa del fumo denso e nero sprigionato dalle fiamme. I vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Da una prima ricognizione dei luoghi pare che l’incendio possa essere ricollegato ai lavori per il rifacimento del tetto. Sarebbe esclusa l’origine dolosa.