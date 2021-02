Ancora un lutto del Covid nell’area vesuviana. Sconfitta dal maledetto virus la maestra Fortuna Longo, 61 anni, di Boscoreale. La docente si è spenta ieri all’ospedale di Nola dove era ricoverata oltre una settimana nel reparto dedicato al Covid. La maestra fortuna insegnava all’istituto comprensivo Falcone-Scauda di Torre del Greco. La scuola era chiusa ad inizio mese proprio per un focolaio. Tre alunni e cinque docenti risultato positivi, tra cui proprio la Longo che non ce l’ha fatta.

Le scuole

Oggi alle 10.30, a Torre de Greco c’è il tavolo tecnico per il monitoraggio delle scuole con il responsabile Asl Vincenzo Sportiello e l’assessore alla pubblica Istruzione Enrico Pensati. «Il tavolo è necessario per analizzare la situazione – dice Pensati – ed anche le criticità del plesso in cui insegnava la docente, alla cui famiglia esprimiamo il nostro cordoglio. Per una decisione definitiva attendiamo il report settimanale della Regione».