Sempre intenso l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel controllo del territorio. Particolare l’attenzione alla città di Torre Annunziata e all’area vesuviana dove i militari della locale compagnia hanno svolto – come ogni giorno – controlli a tappeto nelle strade e nelle piazze più frequentate. Oltre 148 le persone identificate – 32 già note alle forze dell’ordine – e 65 i veicoli controllati. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, gran parte delle quali elevate a “centauri” alla guida senza il casco di protezione e mancanza della copertura assicurativa. Altrettanto numerose le sanzioni per utilizzo del cellulare alla guida. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne di Scafati.

L’intervento

Notato dai militari mentre era in auto nel parco Penniniello di Torre Annunziata. Ha provato ad allontanarsi ma è stato bloccato e perquisito. Nelle sue disponibilità 48 grammi di hashish. La perquisizione si è estesa all’abitazione dove i carabinieri hanno rinvenuto ancora droga – 18 grammi di marijuana – 2 bilancini di precisione, 1 pistola replica priva di tappo rosso e 34 cartucce a salve. L’arma era nascosta dietro una piastrella sulla parete dell’ingresso. Il 24enne è ora in attesa di giudizio.