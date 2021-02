I carabinieri della stazione di Palma Campania, insieme a quelli della stazione di Castello di Cisterna hanno arrestato 3 persone per detenzione di droga fini di spaccio. Si tratta di Maria Di Maio e Marco Spadoni, 50 anni e del 20enne Kevin Debrante. Detenevano nella loro abitazione di Castello di Cisterna 145 dosi di cocaina, 94,6 grammi di crack suddivisi in 263 dosi. E ancora 401 grammi di hashish in 4 panetti e 20 bustine di marijuana per complessivi 105 grammi.

L’attività dei militari palmesi

Nella loro casa anche 5 bilancini, materiale vario per il confezionamento e un giubbotto antiproiettile. I tre erano arrivati a Palma Campania per motivi da accertare. Qui l’intervento dei carabinieri agli ordini del maresciallo, Massimo Nasti. Il sequestro totale di stupefacenti è di quasi un chilo.